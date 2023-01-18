«Новую газету» оштрафовали на полмиллиона рублей за интервью с протоиереем Андреем Кордочкиным, выступавшим против войны

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«Новую газету» оштрафовали на 500 тысяч рублей за «дискредитации» армии. Решение вынес Таганский суд. Административный протокол на издание составили из-за интервью с протоиереем Андреем Кордочкиным, выступавшим против войны.

Ранее пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщала, что интервью Кордочкина вышло в «Новой газете» в декабре 2021 года — еще до начала вторжения России в Украину.

Редакция планирует обжаловать решение суда о штрафе

В сентябре 2022 года Таганский суд оштрафовал «Новую газету» на 400 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии РФ. Поводом стали три материала «Новой рассказ-газеты». Как отмечал заместитель главного редактора издания Сергей Соколов, в текстах не упоминались российские вооруженные силы и какое-либо их применение.

В июле и августе «Новую газету» дважды штрафовали в общей сложности на 650 тысяч рублей по статье о распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации». Протоколы на издание составили из-за видеообращения главного редактора Дмитрия Муратова о войне в Украине и репортажа Елены Костюченко о Херсоне, который на момент публикации был оккупирован российскими войсками.