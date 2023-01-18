Глава СПЧ попросил генпрокурора РФ проверить обоснованность содержания в СИЗО Александры Баязитовой. Ведущую блога «Адские бабки» обвиняют в вымогательстве

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Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки . Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

«В условиях следственного изолятора многие ее хронические заболевания могут обостриться. Обращает на себя внимание также тот факт, что уже четыре месяца никаких следственных действий с ее участием не производилось. Кроме того, на иждивении Александры Баязитовой до ареста находилась ее 74-летняя мама. С учетом изложенного Совет просит вас взять на контроль данное уголовное дело и поручить проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Александры Баязитовой», — говорится в обращении Фадеева.

В пресс-релизе также отмечается, что перед Новым годом журналистку в СИЗО посетил член СПЧ Алексей Мельников и «лично убедился в ее болезненном состоянии».

Кузьминский суд Москвы арестовал Александру Баязитову 10 августа 2022 года по обвинению в вымогательстве у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Журналистка вины не признает. Свое преследование Баязитова связала с публикацией материала, в котором она писала о воровстве денег руководством Промсвязьбанка.

Во время судебного заседания защита Баязитовой настаивала на домашнем аресте, поскольку у журналистки есть ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, и ей требуется постоянная помощь врачей.

С тех пор Кузьминский суд Москвы несколько раз продлевал срок содержания Баязитовой в СИЗО, в последний раз — до 7 февраля 2023 года.

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