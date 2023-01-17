В Госдуме предложили запретить актерам-«иноагентам» сниматься в фильмах с государственным финансированием

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко предложила запретить актерам, которые объявлены в России «иноагентами», сниматься в фильмах с государственным финансированием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, не надо давать права этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счет, но старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния», — заявила она.

Также Драпеко прокомментировала слова депутата Сергея Соловьева, предложившего вырезать сцены с участием актеров-«иноагентов», назвав эту идею «неразумной».

«Кинематограф — это коллективное творчество, там же не только артисты, там же есть и сценарист, и режиссер, оператор, художник, целая съемочная группа создает, в том числе и эти сцены. И артисту там принадлежит только его лицо. Не надо ничего замазывать, надо оставить все как есть», — заключила Драпеко.

В начале января «Новая газета. Европа» опубликовала интервью актера , в котором артист, в частности, заявил, что гипотетически участие в боевых действиях он бы принимал только на стороне Украины. 9 января глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера, а 13 января Минюст РФ внес Смольянинова в реестр «иноагентов».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество людей, которые находится за границей и критикуют российскую власть. Потом с похожей инициативой выступил .

Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина предложила вернуться к рассмотрению инициативы о введении системы лишения государственных наград в отношении граждан, «дискредитирующих» страну. Также она предложила создать «стоп-лист» артистов, которые не должны появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, финансируемых государством.

Главные события дня

Война Триста двадцать восьмой день

Главные события дня

Война Триста двадцать восьмой день