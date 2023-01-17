«Коммерсант»: российских чиновников начали «принуждать» к отказу от заграничного отдыха

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В российских регионах началась «кампания по принуждению» чиновников к отказу от заграничного отдыха, пишет «Коммерсант». Это произошло после ряда скандалов, связанных с отпусками депутатов на зарубежных курортах.

Как отмечает газета, власти регионов не могут официально запретить депутатам и чиновникам покидать страну, но во многих субъектах уже выпустили «настоятельные рекомендации» на этот счет.

16 января стало известно, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал чиновникам любого уровня воздержаться от поездки в отпуск за границей.

«Коммерсант» приводит другие похожие распоряжения. Например, 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». Согласно документу, всем имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков.

Неофициальные рекомендации не выезжать за границу также были даны чиновникам в Тамбовской, Свердловской, Брянской, Новгородской областях, республиках Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии, пишет издание.

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «аппаратных ограничений» на выезд чиновников из страны не существует и «это, скорее, этический вопрос». «Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут выступать с такими рекомендациями. Это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации», — сказал он в беседе с журналистами.

Тема отдыха за границей возникла после того, как власти Курской области раскритиковали местного депутата Максима Васильева за новогоднее поздравление с пляжа в Мексике. Позже похожая ситуация произошла с депутатом Законодательного собрания Вологодской области Денисом Долженко, который провел новогодние праздники в Объединенных Арабских Эмиратах и поделился снимками с отдыха в соцсетях.