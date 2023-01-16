В Ижевске запустили сбор подписей против производства дронов на месте торгового комплекса среди жилой застройки в центре города

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Жители Ижевска опубликовали петицию с требованием не допустить переоборудования местного торгово-развлекательного центра в предприятие по производству военных беспилотников. Петиция опубликована на сайте Change.org.

Речь идет о ТРЦ «Италмас», который расположен среди жилых кварталов в центре Ижевска. Владельцем комплекса назван главный конструктор дочернего предприятия концерна «Калашников» Zala Aero Александр Захаров.

О планах Захарова по переоборудованию ТРЦ стало известно летом 2022 года, а в декабре многие арендаторы получили уведомление об одностороннем разрыве договора аренды с требованием освободить помещения до 31 января 2023 года.

Авторы петиции настаивают, что строительство военных производств необходимо осуществлять под контролем государства и в условиях секретности, а не «кричать [об этом] на весь мир». По мнению авторов, такой подход к организации производства представляет угрозу для горожан, поскольку он «фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень». Помимо этого, они отмечают, что ТРЦ, построенный из «стекла и сэндвич-панелей», не может соответствовать требованиям безопасности.

«Сейчас создается прецедент размещения опасного производства внутри плотной жилой застройки. Давайте скажем „Нет!“ этой безумной идее. Обороноспособность страны надо усиливать, но только там, где для этого есть промышленные площадки и обеспечена безопасность для детей, стариков и женщин», — говорится в петиции.

На момент публикации новости «Медузы» петицию подписали больше двух тысяч человек.

Российская армия активно использует в Украине дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, которые россияне переименовали в «Герань-1» и «Герань-2».

О планах России запустить производство иранских дронов на своей территории осенью сообщала газета The Washington Post. По данным издания, российские и иранские официальные лица пришли к соглашению относительно производства в начале ноября 2022 года.

В первых числах января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что производство беспилотников на территории России может быть организовано в Тольятти. Он также отметил, что россияне рассматривают и другие города.

Дроны на войне России с Украиной

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их

Дроны на войне России с Украиной

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