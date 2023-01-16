В Беларуси начались совместные с Россией учения военной авиации

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На территории Беларуси начались совместные учения подразделений российской и белорусской военной авиации, которые входят в состав региональной группировки войск. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Учения пройдут на аэродромах и полигонах белорусских военно-воздушных сил и войск ПВО с 16 января по 1 февраля. Со стороны РФ в этих мероприятиях участвует воинское формирование воздушно-космических сил страны.

Главная цель учений — «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач», сообщает белорусское Минобороны. Ведомство уточняет, что в ходе учений войска будут отрабатывать «широкий спектр вопросов», в том числе вместе патрулировать воздушное пространство вдоль границы и осуществлять авиаподдержку группировок войск.

Осенью 2022 года Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным создать совместную региональную группировку войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». В октябре эта группировка, куда вошли девять тысяч российских военных, приступила к «вооруженной защите Союзного государства».

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Учения России и Беларуси привлекли внимание на фоне опасений, что Минск может принять участие в новом наступлении России в Украине.

Россия стремится создать постоянную военную базу на территории Беларуси и проводит «информационные кампании», пытаясь заставить власти Беларуси поддержать наступательные действия в Украине, считают эксперты американского Института изучения войны. Однако они полагают, что вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем маловероятно «из-за внутренней динамики внутри страны».

Несмотря на то, что у России большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в учениях, отмечала разведка Минобороны Великобритании. Вряд ли эти войска задействуют для нового наступления, говорилось одной из сводок ведомства.