«Роснефть» подала в суд в Москве иск к Der Spiegel. Компания требует удалить из статьи цитату с упоминанием бывшего канцлера Герхарда Шредера

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Компания «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о защите деловой репутации к немецкому изданию Der Spiegel. Поводом для иска, пишет , чьи юристы представляют в этом деле интересы Der Spiegel, стало опубликованное изданием интервью с политиком Гезине Шван и историком Яном Клаасом Берендсом.

В интервью Шван, давая оценку политике Шредера, заявила, что не одобряла его связь с «Роснефтью» — бывший канцлер ФРГ в 2017-2022 годах занимал пост председателя совета директоров российской нефтяной компании.

Представители компании «Роснефть» увидели в этом фрагменте интервью недостоверные и порочащие деловую репутацию компании сведения.

По словам юриста Екатерины Зубань, представляющей интересы издания Der Spiegel, спорные сведения содержались в ответе на вопрос редакции, который предоставила Гезине Шван. То есть редакция в этом случае выступила площадкой для размещение мнения интервьюируемого.

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток». С началом российского вторжения в Украину Шредера критиковали за связи с Россией. На фоне этого бывший канцлер отозвал согласие войти в совет директоров «Газпрома», куда его выдвинули в феврале 2022 года, а также ушел с поста председателя совета директоров «Роснефти».

«Роснефть» и лично ее глава Игорь Сечин неоднократно успешно судились с российскими изданиями, включая «Ведомости», «Новую газету» и РБК.