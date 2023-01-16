Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку

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Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уведомила канцлера страны Олафа Шольца о желании покинуть пост главы ведомства. Об этом сообщают DPA и Der Spiegel.

В своем заявлении Ламбрехт отметила, что внимание СМИ к ее персоне в последние месяцы отодвинуло на задний план дискуссии о нуждах и развитии армии в интересах граждан.

Ранее о грядущей отставке Ламбрехт сообщали немецкие СМИ. Министра неоднократно критиковали из-за отсутствия опыта, необходимого для этой должности, затягивания закупок для армии ФРГ на фоне вторжения России в Украину, а также скандалов в медиа.

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Отставка Кристины Ламбрехт происходит на фоне ожиданий, что власти Германии решат поставить Украине тяжелые танки Leopard. Агентство Bloomberg сообщало, что такое решение может быть принято уже на этой неделе, но пока неясно, будет ли оно касаться только разрешения другим странам передать танки Киеву или Берлин сам займется поставками.

11 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard. Их производит немецкая машиностроительная компания KMW, поэтому для передачи вооружений требуется согласие правительства Германии.

20 января на американской авиабазе Рамштайн запланирована встреча представителей оборонных ведомств западных стран, на которой будет обсуждаться вопрос военной помощи Украине. Ожидается, что накануне встречи в Берлин с визитом приедет глава Пентагона Ллойд Остин.

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