Арестович заявил, что ракету, попавшую в дом в Днепре, сбила ПВО Украины. Мэр Днепра попросил СБУ проверить его слова

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракету, которая попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, сбили украинские силы ПВО. Об этом он сообщил вечером 14 января в эфире ютьюб-программы . Видео высказывания Арестовича распространили СМИ.

«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал Арестович.

Мэр Днепра Борис Филатов в ответ раскритиковал Арестовича и призвал Службу безопасности Украины и контрразведку отреагировать на высказывания советника офиса президента Украины.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по дому в Днепре ударила ракета Х-22, а «в ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». При этом, как отмечает «Политика страны», украинские власти как минимум трижды — в мае, июне и июле — отчитывались о том, что сбивали такие ракеты.

В Воздушных силах отметили, что при применении ракет Х-22 с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.

Арестович продолжил настаивать на своей версии. «Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан… Все прекрасно понимают — не было бы российского удара, не было бы трагедии, вне зависимости от конкретного механизма ее наступления», — написал Арестович в соцсетях.

Днем 14 января Россия нанесла массированный удар по Украине. В Днепре из-за попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом разрушены два подъезда. По последним данным, погибли 20 человек, более 70 получили ранения. Спасатели продолжают искать людей под завалами.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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