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Старшая дочь президента Владимира Путина в 2021 году заработала 9,6 миллиона рублей, младшая, , — 5,7 миллиона. Об этом пишет телеграм-канал «Можем объяснить», в распоряжении которого попали их налоговые декларации (2-НДФЛ). Издание утверждает, что верифицировало эти документы с помощью источника в Пенсионном фонде.

Воронцова все свои деньги официально зарабатывает в «Новой медицинской компании», которая специализируется на проектах ядерной медицины и где сама дочь Путина является одним из пяти соучредителей.

Тихонова получает зарплату в двух местах — фонде «Национальное интеллектуальное развитие», директором которого она является с 2012 года (фонд работает под брендом «Иннопрактика») и МГУ имени Ломоносова. Доходы Тихоновой от деятельности в «Иннопрактике» за 2021 год составили 3,17 миллиона рублей, в МГУ — 2,45 миллиона. «Можем объяснить» отмечает, что зарплата Тихоновой чуть ниже, чем доходы проректорского состава МГУ.

«Можем объяснить» пишет, что выручка «Иннопрактики» в 2021 года составила 810 миллионов рублей, несмотря на то что фонд за этот период не получал никаких госзаказов. «Новая медицинская компания» также официально не участвует в господрядах и не сообщает о крупных контрактах.

Доход Владимира Путина в 2021 году, в соответствии с его официальной декларацией, составил 9,99 миллиона рублей.