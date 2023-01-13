Российские пользователи Telegram столкнулись с массовой фишинговой рассылкой. У них крадут данные под предлогом проверки списков на мобилизацию

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Российские пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовой рассылкой вредоносных сообщений с предложением ознакомиться со списком людей, которых якобы отправят на мобилизацию 1-3 февраля 2023 года. Об этом сообщил телеграм-канал об информационной безопасности In2security.

С помощью рассылки мошенники предлагают пользователям проверить, не находятся ли они или их близкие в списке людей, которых мобилизуют. Авторы In2security утверждают, что таким образом мошенники крадут аккаунты пользователей.

В одном из случаев пользователей перенаправляют на сайт, замеченный во взломе аккаунтов под видом голосования за лучший детский рисунок. В другом — переадресуют на бота, который якобы позволяет проверить списки на мобилизацию, а на самом деле, как утверждается, собирает персональные данные и заставляет оформить подписку на канал спонсора.

«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера. Предыдущие носили куда более локальный характер и были намного проще организованы в техническом отношении», — отмечает In2security.

Информацию о вредоносной рассылке ТАСС подтвердил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он сообщил, что рассылка идет последние несколько дней, а пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия якобы собирается предпринять новое наступление в Украине в первые месяцы 2023 года. Военная разведка Украины утверждает, что в январе 2023 года российские власти намерены мобилизовать еще 500 тысяч военных в дополнение к 300 тысячам россиян, призванным в армию осенью 2022 года.

В Кремле призывали не обращать внимания на слухи о возможной второй волне мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предлагал «ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны и от президента».

В октябре 2022 года власти России объявили, что мобилизация, начавшаяся 21 сентября, завершена. Президент России Владимир Путин не стал подписывать указ о завершении мобилизации, что позволяет Минобороны РФ в любой момент возобновить призыв россиян.

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