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Президент России Владимир Путин не намерен подписывать указ о завершении мобилизации, несмотря на просьбы московских депутатов. Это следует из комментариев его пресс-секретаря Дмитрия Пескова на ежедневном брифинге.

«Мы уже здесь все объясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет», — сказал Песков, когда его попросили прокомментировать обращение депутатов Мосгордумы к Путину с призывом издать соответствующий указ.

Песков также призвал не обращать внимания на сообщения о возможной второй волне мобилизации, предложив «ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны и от президента». Он назвал такие сообщения «провокационными».

В сентябре 2022 года, примерно за месяц до начала мобилизации в России, Дмитрий Песков уверял, что ее не будет. «В настоящий момент нет, об этом речи не идет», — говорил он.

Депутаты Мосгордумы от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» в конце ноября попросили Путина издать указ о завершении мобилизации, пояснив, что в текущей ситуации многие жители РФ сталкиваются с «невозможностью планировать свое будущее и будущее своей семьи и невозможностью вести привычный образ жизни». За несколько дней до этого с аналогичной просьбой к президенту обратились депутаты от «Яблока» из заксобрания Карелии.

В Кремле настаивают на том, что отдельный указ о завершении мобилизации не нужен, предлагая верить словам Путина о том, что «точка поставлена». Независимые юристы подчеркивают, что устного заявления президента недостаточно.

После заявлений Путина и Минобороны о «завершении» мобилизации регулярно продолжают появляться сообщения о том, что жителей разных регионов России забирают на войну.

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