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Минобороны РФ объявило, что наступление в Соледаре осуществлялось «разнородной группировкой российских войск».

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов », — говорится в комментарии ведомства.

Ранее 13 января Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью установили контроль над Соледаром. По утверждению ведомства, город был захвачен благодаря усилиям российской авиации, артиллерии и ракетных войск, а также «скрытому маневру» подразделений ВДВ, которые «заняли господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон».

После этого основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пожаловался, что у его военной компании «постоянно пытаются украсть победу».

«Значительный урон ЧВК может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах, — передала слова Пригожина его пресс-служба. — У ЧВК „Вагнер“ постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги».

Евгений Пригожин сообщал о захвате Соледара исключительно силами ЧВК Вагнера еще 11 января. Власти Украины переход Соледара под контроль РФ не подтверждают. В ВСУ сообщали, что бои за город продолжаются.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Многих добровольцев в ЧВК вербуют в российских колониях, обещая им помилование через полгода службы. Официально наемничество в России запрещено.

До этого момента Минобороны РФ в своих военных сводках ЧВК Вагнера не упоминало.

Что происходит в Соледаре

Россия заявляет о захвате Соледара, Украина его отрицает. Что там на самом деле происходит? И какое значение это имеет для хода всей войны?

Что происходит в Соледаре

Россия заявляет о захвате Соледара, Украина его отрицает. Что там на самом деле происходит? И какое значение это имеет для хода всей войны?