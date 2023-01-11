Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников объявил об уходе в конце года с поста главы компании

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Федор Овчинников, основавший «Додо Пиццу», заявил, что в конце 2023 года покинет пост главы компании.

«Я не уйду из нашего бизнеса, останусь акционером, членом совета директоров, буду влиять на стратегию и культуру, но больше не буду ее действующим лидером», — написал Овчинников в телеграме. Свое решение он объяснил тем, что «компании как люди должны становится независимым от родителей-основателей, именно тогда у них есть шанс продолжить жить дальше и продолжать начатое дело».

Также Овчинников анонсировал свою первую книгу, которая будет состоять из постов в . «Когда книга будет закончена, мы опубликуем ее в бумажном виде», — заявил основатель «Додо Пиццы», пояснив, что его литературная работа в большей степени будет обращена к коллегам. Первый пост, который войдет в книгу, Овчинников обещал опубликовать на следующей неделе.

«Додо Пицца» была основана Федором Овчинниковым в 2011 году. К сентябрю 2022 года под брендом «Додо Пицца» работали 833 пиццерии в 16 странах мира — в России, Беларуси, Великобритании, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Китае, Киргизии, Литве, Нигерии, Польше, Румынии, Словении, Таджикистане, Узбекистане, Эстонии. Большинство точек работают по франшизе.

В 2018 году было возбуждено дело о сбыте наркотиков через «Додо Пицца», сообщалось, что в туалете ресторана в московском районе Южном Медведково обнаружили два пакета с наркотиками. Овчинникова в рамках расследования дела вызывали на допрос.

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