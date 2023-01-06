СБУ обнаружила пророссийскую литературу и склады российских военных на территории церквей УПЦ

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Служба безопасности Украины отчиталась о результатах обысков зданий Украинской православной церкви Московского патриархата в четырех областях Украины. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале службы.

Согласно сообщению, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили бывшие склады российских военных. По версии следствия, их обустроили при содействии протоиерея Анатолия Корнева, который, как пишет СБУ, после освобождения Херсона бежал на оккупированные территории.

Помимо этого, в результате обысков зданий УПЦ в Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областях, СБУ обнаружила пророссийскую литературу, агитационные материалы запрещенной в Украине партии Виктора Медвечука, а также российскую символику, включая флаги.

СБУ сообщает, что все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. Помимо этого, служба объявила подозрение секретарю Кировоградской епархии по Уголовного кодекса Украины.

В ноябре Служба безопасности Украины провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что при обысках нашли пророссийскую литературу. После этого обыски также прошли в других храмах УПЦ в нескольких регионах Украины.

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект «о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ».

10 декабря Служба безопасности Укрианы отчиталась о завершении «контрразведывательных мероприятий» на территории Харьковской епархии УПЦ, в ходе которых были обнаружены пророссийская литература, большое количество наличных денег в разной валюте, включая рубли, а также сухпайки российской армии.

В январе 2023 года власти Украины забрали из пользования УПЦ Трапезную церковь и Успенский собор, который является главным храмом Киево-Печерской лавры.

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