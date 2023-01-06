Минобороны РФ сообщило, что российские войска перешли в режим прекращения огня

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Министерство обороны России в ходе ежедневного брифинга заявило, что российские войска придерживаются режима прекращения огня, который накануне был предложен президентом Владимиром Путиным.

«В соответствие с поручением президента Российской Федерации и указаниями министра обороны Российской Федерации в Объединенной группировке российских войск в районе с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Отдельно Минобороны РФ отмечает, что ВСУ продолжают артиллерийский обстрел позиций российских войск.

Вскоре после того, как российские войска перешли в режим прекращения огня, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как пишет УНИАН, это связано с тем, что с территории Беларуси взлетели два истребителя и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Помимо этого, за несколько часов до начала режима прекращения огня российские военные обстреляли Краматорск и Курахово. По словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате обстрела Курахово повреждения получили жилые дома и здание городской больницы, где в момент удара находился 21 человек. Одна из сотрудниц больницы была ранена — ей оказывается медицинская помощь.

Вечером 5 января президент России поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня в Украине на 36 часов. Путин сослался на просьбу главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который утром того же дня призвал установить рождественское перемирие.

В Киеве к предложению Москвы отнеслись скептически. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал призыв патриарха «циничной ловушкой и элементом пропаганды», а на предложение Путина в офисе президента Украины ответили, что для временного перемирия России необходимо вывести свои войска с украинских территорий. В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал предложение о временном прекращении огня уловкой, чтобы «хотя бы ненадолго остановить наступление наших ребят на Донбассе».

На Западе к предложению Путина также отнеслись критически. Президент США Джо Байден отметил, что Россия продолжала бомбить территорию Украины и на католическое Рождество, и на Новый год, предположив, что таким образом российский президент хочет добиться передышки в войне. В то же время эксперты Института изучения войны заявили, что режим прекращения огня, скорее всего, является информационной операцией, призванной нанести ущерб репутации Украины.

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