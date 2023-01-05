Володин пригрозил ответными мерами, если Германия начнет изымать российские активы для восстановления Украины
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Если правительство Германии решит конфисковать российские активы для восстановления Украины, Россия оставляет за собой право на аналогичные действия в ответ. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщения о том, что в Германии обсуждают конфискацию российских активов.
3 января агентство Bloomberg сообщило, что ФРГ готова направить замороженные в стране российские активы на миллиарды евро на восстановление Украины, если все юридические вопросы будут решены, а союзники последуют примеру Германии. При этом отмечалось, что эта мера только обсуждается в немецком правительстве и окончательное решение еще не принято.
«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств», — заявил Володин.
По его словам, сейчас страны действуют не только согласно Уставу ООН, но и на основе прецедентов. Решение об изъятии российских активов приведет к тому, что «все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным», считает спикер Госдумы.
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По разным данным, объем средств РФ замороженных властями западных стран, составляет от 300 до 600 миллиардов долларов. В ноябре Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание реестра нанесенного войной ущерба и проработку механизма для выплаты репараций Украине со стороны России.
Европарламент также рассматривает возможность создания правового механизма для конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины. 4 января министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что страна начнет самостоятельно разрабатывать юридическую структуру, которая бы позволила использовать замороженные российские активы.