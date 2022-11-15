«Это формализация грабежа наших золотовалютных резервов». Кремль — о резолюции Генассамблеи ООН про репарации Украине
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Россия выступает категорически против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости выплаты репараций Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших ЗВР, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, [это] формализация этого грабежа с использованием площадки ООН.
Песков отметил, что решение Генассамблеи не является юридически обязывающим.
Резолюция Генассамблеи ООН, принятая 14 ноября, предусматривает создание реестра для регистрации нанесенного войной ущерба и проработку механизма для выплаты репараций Украине.
Это уже пятая резолюция Генассамблеи, направленная против российской агрессии. Ее поддержали 93 страны, 73 воздержались. Против документа проголосовали 13 стран, в том числе Китай, который раньше воздерживался при таких голосованиях.
В отличие от решений Совбеза ООН, резолюции Генассамблеи имеют рекомендательный характер.
После начала войны страны ЕС и США заблокировали находящиеся в их распоряжении золотовалютные резервы России. Власти этих стран неоднократно заявляли, что намерены найти легальный юридический механизм, чтобы изъять эти средства и направить их на восстановление Украины.