Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали по подозрению в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза

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В Латвии задержали шеф-редактора прокремлевского издания «Sputnik Литва» Марата Касема. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По информации телеграм-канала, Касема подозревают в нарушении экономических санкций Евросоюза против России и в шпионаже. 5 декабря суд в Риге избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» (в нее входят «Sputnik» и РИА Новости) Дмитрий Киселев сообщил, что Касем является гражданином Латвии; он уже несколько лет живет в работает в Москве, но 30 декабря приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. «Это явное политическое преследование, абсолютно неправомерное, абсурдное и ничем не мотивированное», — заявил Киселев РИА Новости.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, полгода назад Касем жаловался на то, что власти стран Балтии преследуют его за профессиональную деятельность. «Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

В мае 2019 года Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса и запретили ему въезд в Литву в течение пяти лет. В июле того же года литовские власти решили заблокировать «Sputnik Литва», сославшись на нарушение авторских прав.

Ранее в Латвии заблокировали ресурсы, связанные с «Sputnik», и задерживали сотрудников агентства. Представители «Sputnik» также жаловались на давление со стороны властей Эстонии.