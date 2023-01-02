Минобороны РФ: в результате удара ВСУ по базе в Макеевке погибли 63 российских военнослужащих

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Министерство обороны России в ходе ежедневного брифинга подтвердило информацию о ракетном ударе ВСУ по пункту дислокации российских военных в городе Макеевка в аннексированной ДНР. По данным ведомства, в результате удара погибли более 60 российских военнослужащих.

«Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в районе Макеевки. Средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты. В результате поражения пункта временной дислокации четырьмя ракетами с фугасной головной частью погибли 63 российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Официальные власти Украины обстрел пока никак не комментировали.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Об ударе по зданию ПТУ № 19 в Макеевке стало известно к вечеру 1 января. Согласно информации Управления стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины, в результате удара могли погибнуть около 400 человек, еще 300 получили ранения. В СМИ пишут, что среди погибших были мобилизованные.

Главные события дня

Война Триста тринадцатый день

Главные события дня

Война Триста тринадцатый день