В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
В ночь на 29 декабря в Одессе демонтировали памятники основателям города со скульптурой российской императрицы Екатерины II в центре, а также полководцу Александру Суворову.
Решение о сносе принял городской совет Одессы 30 ноября. Памятники отправят на хранение в Одесский национальный художественный музей.
В последние месяцы памятник «Учредителям Одессы» неоднократно становился объектом атак: в сентябре его дважды обливали красной краской, а в ноябре на голову Екатерины II надели красный колпак палача, а в правую руку вставили веревочную петлю.
После начала войны в разных городах Украины начали активно переименовывать улицы и сносить памятники, связанные с Россией. Но этот процесс проходил и до полномасштабного вторжения РФ.