В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову

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В ночь на 29 декабря в Одессе демонтировали памятники со скульптурой российской императрицы Екатерины II в центре, а также полководцу .

Решение о сносе принял городской совет Одессы 30 ноября. Памятники отправят на хранение в Одесский национальный художественный музей.

В последние месяцы памятник «Учредителям Одессы» неоднократно становился объектом атак: в сентябре его дважды обливали красной краской, а в ноябре на голову Екатерины II надели красный колпак палача, а в правую руку вставили веревочную петлю.

После начала войны в разных городах Украины начали активно переименовывать улицы и сносить памятники, связанные с Россией. Но этот процесс проходил и до полномасштабного вторжения РФ.

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