В Одессе решили убрать в музей памятники Екатерине II и Суворову

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Одесский городской совет проголосовал за то, чтобы демонтировать и перенести в местный художественный музей памятник со скульптурой российской императрицы Екатерины II в центре, а также памятник полководцу .

За перенос памятника «Учредителям Одессы» проголосовали 43 депутата из 44, за перенос памятника Суворову — 41 депутат, следует из видеозаписей с заседания горсовета, опубликованных в телеграм-канале горсовета. Несколько депутатов не пришли на заседание, сообщает «Громадське».

С предложением перенести оба памятника в Одесский художественный музей выступила депутат Александра Ковальчук, которая работает заместителем директора этого музея (она в голосовании не участвовала). Первоначально, как пишет «Думская», оба памятника хотели передать коммунальным предприятиям города, которые занимаются кладбищами и фонтанами.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в сентябре предлагал создать в городе парк «имперского и советского прошлого», куда, по его мнению, следует переместить часть архитектурных памятников Одессы.

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию с предложением демонтировать памятник Екатерине II и попросил горсовет Одессы рассмотреть этот вопрос.

В последние месяцы памятник «Учредителям Одессы» неоднократно становился объектом атак: в сентябре его дважды обливали красной краской, а в ноябре на голову Екатерины II надели красный колпак палача, а в правую руку вставили веревочную петлю. Как сообщало издание «РБК-Украина», в начале ноября в Одессе начали подготовительные работы перед демонтажом памятника.

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