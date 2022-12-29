В Энгельсе сработала ПВО. Губернатор сообщил об уничтожении «неопознанного объекта»

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Средства ПВО сбили «неопознанный объект» на территории Энгельсского района Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — написал губернатор в телеграме.

Ранее 29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом срабатывала система ПВО. По его данным, пострадавших нет.

Также о срабатывании ПВО сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

29 декабря Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. По данным ВСУ, 54 из 69 запущенных российских ракет были уничтожены. В Херсоне и Одессе ракеты попали в объекты критической инфраструктуры. В Киеве обломками ракет повреждены два частных дома, пострадали три человека.

В декабре военный аэродром в Энгельсе дважды атаковали украинские беспилотники. В Минобороны РФ утверждали, что ПВО оба раза перехватили дроны. Всего в результате этих происшествий погибли шестеро военнослужащих.

На аэродроме в Энгельсе базируется дальняя стратегическая авиация ВКС РФ, которая участвует в обстрелах критической инфраструктуры Украины.

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