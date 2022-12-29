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Глава Чечни Рамзан Кадыров во время пресс-конференции по итогам года заявил, что никогда не будет баллотироваться на пост президента России, в то же время отметив, что он имеет на это полное право.

«Я гражданин России, я имею право. Другим можно, а чеченцам нельзя что ли? Можно», — цитирует РИА Новости слова Кадырова.

«Но я никогда не буду этого делать», — добавил глава Чечни, пояснив, что после , как Владимир Путин, управлять страной будет практически невозможно.

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