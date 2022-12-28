В офисе президента Украины заявили об обстреле родильного отделения больницы в Херсоне

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В Херсоне под российский обстрел попало родильное отделение больницы. Об этом вечером 27 декабря в телеграме заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Обстреляли место, где сегодня родились два ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится пять женщин после родов. Чудом никто не пострадал», — заявил Тимошенко.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

После ухода ВС РФ из Херсона и всей правобережной части Херсонской области город постоянно обстреливает российская артиллерия с левого берега Днепра. Так, 24 декабря был обстрелян центр Херсона. По последним данным местных властей, в результате погибли 16 человек, еще 68 получили ранения.

В марте 2022 года российские войска нанесли удар по по родильному отделению больницы № 3 в Мариуполе. Погибли по меньшей мере пять человек, в том числе два ребенка, еще как минимум 17 человек получили ранения. Российские власти утверждали, что роддом якобы был захвачен украинским и что знаменитый репортаж с пострадавшими женщинами оттуда был постановкой.