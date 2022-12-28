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В Украине заблокировали активы компании, незаконно ввозившей в страну горюче-смазочные материалы. Украинские правоохранительные органы считают, что эта компания может быть связана с «Газпромом». Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале.

По данным следствия, компания (ее название не указывается) незаконно ввозила в страну продукцию российского производства и реализовывала ее под брендом украинского производителя. При этом, уточняет СБУ, большую часть прибыли компания переправляла в Россию.

По результатам 14 обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили готовые к продаже крупные партии российской продукции, а также бухгалтерскую документацию, содержащую доказательства незаконной деятельности. На этом основании СБУ инициировала арест активов компании на общую сумму в 35 миллионов гривен (чуть менее 950 тысяч долларов).

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о «коллаборационной деятельности» и «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя Украины».

Днем ранее СБУ отчиталась об аресте железной руды на 50 миллионов долларов, принадлежащей компании, которую правоохранительтные органы Украины связали с российским бизнесменом Алишером Усмановым. По версии следствия, руду планировалось переправить в Россию.

На следующий день компания «Металлоинвест» выпустила опровержение, в котором говорилось, что руда была произведена российскими предприятиями и предназначалась для продажи за рубежом. Согласно заявлению, груз планировалось транзитом провезти через территорию Украины для дальнейшей реализации, однако в феврале 2022 года украинские власти заблокировали экспортную отправку руды.

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