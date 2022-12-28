В Челябинской области арестован мобилизованный, избивший своего командира до смерти. Командир тоже был мобилизован
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Магнитогорский гарнизонный суд арестовал на два месяца мобилизованного, которого обвиняют по статье о насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в военное время. Об этом говорится в пресс-релизе суда.
Инцидент произошел вечером 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш в Челябинской области. Мобилизованный старший сержант в состоянии алкогольного опьянения напал на своего командира, также призванного в рамках мобилизации. От полученных травм командир умер на месте.
Постановление об аресте в законную силу пока не вступило, говорится в пресс-релизе суда.
Накануне начала мобилизации Госдума РФ одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточили наказание за преступления, совершенные «в период мобилизации или военного положения, в военное время». В частности, это коснулось статьи о насильственных действиях в отношении начальника. Ранее максимальное наказание по этой статье, в случае наступления тяжких последствий, предусматривало до восьми лет лишения свободы, теперь — до 15 лет.