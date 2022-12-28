Судью из Кемерова наказали за публикацию особых мнений, сославшись на то, что это умаляет авторитет судебной власти

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Дисциплинарная коллегия Верховного суда (ВС) России признала публикацию судьи в открытом доступе дисциплинарным проступком, который умаляет авторитет судебной власти. Это следует из решения ВС по делу кассационного судьи из Кемерово, вынесенного в ноябре. На него обратили внимание издания «Право.ру» и Legal.Report.

В 2019–2021 годах судья Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в Кемерова Александр Нестеренко выразил особое мнение по 15 гражданским делам. Так как ГАС «Правосудие» не предусматривает возможности публикации особого мнения отдельным документом, Нестеренко поручил помощнику вставлять его особые мнения в судебные постановления и публиковать на сайте суда единым документом.

В январе 2022 года издание «Агентство правовой информации» опубликовало материал про особые мнения Нестеренко. После этого председатель суда обратился в Совет судей России. Там действия Нестеренко расценили как умалившие авторитет судебной власти и причинившие ущерб репутации самого судьи. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ согласилась с этим и вынесла Нестеренко предупреждение.

Судья оспорил данное решение в Верховном суде. Нестеренко указал, что хотел довести свои особые мнения до лиц, которые участвовали в делах, но не присутствовали на судебных заседаниях, и что Гражданский процессуальный кодекс не запрещает публикацию особого мнения судьи.

ВС доводы Нестеренко не принял, указав, что особое мнение по гражданскому делу, в отличие от судебного акта, не является обязательным и не влечет никаких юридических последствий. На судебном заседании особое мнение не оглашают, а только информируют стороны о праве с ним ознакомиться, напомнил ВС.

Российские процессуальные кодексы действительно не предусматривают ни оглашения особых мнений судей, ни их публикации, подтвердила «Коммерсанту» судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. По ее словам, прямого запрета на опубликование особых мнений судей нет, но он вытекает из разрешительного принципа при определении правомочий представителей власти — для них не допускается то, что прямо не разрешено.

В отношении особых мнений такое правило существует с советских времен, сказала Морщакова. До недавнего времени исключение из запрета на опубликование особых мнений было предусмотрено только для Конституционного суда России, но в 2020 году его отменили.