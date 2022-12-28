Глава «Союза адвокатов России»: мобилизованные получат возможность бесплатно заморозить сперму

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Российские мужчины, мобилизованные для отправки на войну с Украиной, получат возможность бесплатно заморозить и хранить свою сперму. Об этом ТАСС заявил президент общественной организации «Союз адвокатов России» .

Он заявил, что обращался к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой создать бесплатный криобанк генетического материала для мобилизованных, а также внести изменения в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы мобилизованные и их партнерши получили бесплатные квоты на лечение бесплодия.

Сейчас, по словам Трунова, он получил ответ на обращение.

«Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в , на 2022-2024 годы», — заявил адвокат.

«Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках ОМС, — добавил Трунов.

Минздрав его сообщение пока не прокомментировал.

По словам Трунова, в ближайшее время «Союз адвокатов России» планирует обратиться за оказанием медицинской помощи по бесплатной криоконсервации генетического материала в интересах нескольких пар, в которых мужья были мобилизованы для отправки на фронт.

Согласно заявлениям российских чиновников, в ходе мобилизации в сентябре и октябре были призваны 300 тысяч резервистов. По разным оценкам, еще от 300 тысяч до миллиона человек могли уехать из России после объявления мобилизации.

Мобилизованным обещали дать льготы. «Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, ежемесячная доплата к пенсии и многое другое», — говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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