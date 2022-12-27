В Изюме в рамках «дерусификации топонимов» переименовали 19 улиц. Улица Высоцкого получила имя Стива Джобса, Путийная — Романа Шухевича
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Власти города Изюм Харьковской области решили переименовать 19 улиц с целью «дерусификации топонимов». Об этом рассказал заместитель мэра города Владимир Мацокин.
Согласно распоряжению, которое он выложил в фейсбуке, принято решение изменить, в частности, следующие топонимы:
- улица Владимира Высоцкого станет улицей Стива Джобса;
- улица Виктора Цоя будет названа в честь украинского музыканта Кузьмы Скрябина;
- улица советского военачальника Ивана Черняховского станет Бучанской;
- улица Путийная будет переименована в улицу командующего Украинской повстанческой армией (УПА) Романа Шухевича.
Изюм был оккупирован российской армией с апреля по сентябрь 2022 года. После отступления российских сил в городе нашли массовое захоронение гражданских.
После начала войны в разных городах Украины начали активно переименовывать улицы и сносить памятники, связанные с Россией. Но этот процесс проходил и до полномасштабного вторжения РФ. В Изюме в 2017 году в рамках закона о декоммунизации вместо площади Ленина появилась площадь Леннона.
В Москве после российского вторжения в Украину создали площади самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В других городах России стали появляться топонимы, названные в честь деятелей ДНР, в том числе погибшего лидера сепаратистов Александра Захарченко.
Некоторые страны Запада после начала войны в Украине переименовали улицы, на которых располагаются дипломатические представительства РФ. В Праге посольство РФ теперь находится на улице Украинских героев, в Вильнюсе — на улице Героев Украины, а в Риге — на улице Независимости Украины.