Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Власти города Изюм Харьковской области решили переименовать 19 улиц с целью «дерусификации топонимов». Об этом рассказал заместитель мэра города Владимир Мацокин.

Согласно распоряжению, которое он выложил в , принято решение изменить, в частности, следующие топонимы:

улица Владимира Высоцкого станет улицей Стива Джобса;

улица Виктора Цоя будет названа в честь украинского музыканта Кузьмы Скрябина;

улица советского военачальника Ивана Черняховского станет Бучанской;

улица Путийная будет переименована в улицу командующего Украинской повстанческой армией (УПА) Романа Шухевича.

Изюм был оккупирован российской армией с апреля по сентябрь 2022 года. После отступления российских сил в городе нашли массовое захоронение гражданских.

После начала войны в разных городах Украины начали активно переименовывать улицы и сносить памятники, связанные с Россией. Но этот процесс проходил и до полномасштабного вторжения РФ. В Изюме в 2017 году в рамках закона о декоммунизации вместо площади Ленина появилась площадь Леннона.

В Москве после российского вторжения в Украину создали площади самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В других городах России стали появляться топонимы, названные в честь деятелей ДНР, в том числе погибшего лидера сепаратистов Александра Захарченко.

Некоторые страны Запада после начала войны в Украине переименовали улицы, на которых располагаются дипломатические представительства РФ. В Праге посольство РФ теперь находится на улице Украинских героев, в Вильнюсе — на улице Героев Украины, а в Риге — на улице Независимости Украины.

Изюм после оккупации

445 могил гражданских, братская могила военных, тела со связанными руками После отступления российской армии в Изюме нашли массовое захоронение. «Мир должен это увидеть», — заявил Зеленский

Изюм после оккупации

445 могил гражданских, братская могила военных, тела со связанными руками После отступления российской армии в Изюме нашли массовое захоронение. «Мир должен это увидеть», — заявил Зеленский