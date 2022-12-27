The Insider: уволен генерал ФСБ, курировавший НИИ, сотрудников которого связывают с отравлением Навального

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Начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев отправлен в отставку. Он курировал Институт криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ), в котором разрабатывают яды и сотрудников которого связывают с отравлением политика Алексея Навального, писателя и журналиста и политика , сообщает .

Официальная причина отставки генерала — достижение пенсионного возраста. Однако The Insider со ссылкой на свои источники в спецслужбе утверждает, что Черновольцева могли уволить, поскольку им были недовольны в Кремле из-за утечек информации.

«Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо», — сказал один из собеседников издания.

В то же время другой источник сообщил, что генерал «очень сожалел о начале войны в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко».

The Insider пишет, что помимо НИИ-2 ФСБ в подчинении у генерала находились 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

Об отставке Черновольцева ранее сообщало РБК со ссылкой на источники. В публикации говорилось, что он возглавлял службу, которая занималась «научными изысканиями и техническими испытаниями».

Отравление политика Алексея Навального произошло в августе 2020 года. По данным журналистов-расследователей, за отравлением может стоять группа из оперативников ФСБ, включая сотрудников Института криминалистики ФСБ Алексея Александрова, Ивана Осипова, Владимира Паняева и Константина Кудрявцева. Этих же людей связывают с отравлением писателя Дмитрия Быкова в 2019 году и отравлениями Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

Кого подозревают в отравлении Навального

Навального отравили «Новичком» сотрудники спецгруппы ФСБ. Названы их имена и псевдонимы Главное из расследования The Insider и Bellingcat

Кого подозревают в отравлении Навального

Навального отравили «Новичком» сотрудники спецгруппы ФСБ. Названы их имена и псевдонимы Главное из расследования The Insider и Bellingcat