Оператор «Северного потока» начал оценку его ремонта. The New York Times пишет, что это ставит под сомнение версию о причастности России к взрывам на газопроводе
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Управляющая компания «Северного потока — 1» Nord Stream AG, контрольный пакет акций которой принадлежит «Газпрому», начала оценку стоимости ремонта газопровода, поврежденного в результате серии взрывов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом этих работ.
По словам собеседника газеты, Nord Stream AG предварительно оценивает стоимость ремонта в 500 миллионов долларов. При этом на данный момент неизвестно, сколько поврежденные трубы смогут выдерживать воздействие морской воды.
The New York Times считает, что такая подготовка к ремонту ставит под сомнению версию о причастности России к диверсии на газопроводе. «Если Россия сама взорвала свой газопровод, то зачем она собирается проводить дорогостоящий ремонт», — пишет газета.
В то же время издание отмечает, что невозможно определить, соответствовала ли диверсия на «Северных потоках» интересам России. С одной стороны, отключение газопровода должно было поднять цены на энергоносители, с другой — российским газовым компаниям без «Северных потоков» приходится платить Украине за транзит энегоносителей через ее территорию.
Впрочем, обращает внимание NYT, одна из нитей газопроводов осталась цела, что может говорить о расчете Кремля на то, что Германия в условиях энергетического кризиса решит начать поставки газа по «Северному потоку — 2», запуск которого был заморожен накануне российского вторжения в Украину.
Взрывы на «Северных потоках», в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопровода, произошли 26 сентября. Незадолго до этого российские власти под предлогом технических неполадок полностью остановили поставки газа в Европу.
Кто устроил взрывы, пока неизвестно. По неофициальным данным, в этом подозревают как Украину и проукраинские силы, так и Россию. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов».