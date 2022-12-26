Китай отменит карантин для въезжающих на фоне рекордной вспышки ковида. Сообщается, что в стране ежедневно заболевают миллионы человек

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Китай с 8 января отменит карантин для въезжающих в страну, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Карантин для большинства въезжающих в Китае сохраняется с начала пандемии коронавируса. Смягчать его начали лишь осенью 2022 года, уменьшив срок карантина с 10 до восьми дней.

После полной отмены карантина при въезде в Китай по-прежнему нужно будет предъявлять тест на коронавирус, сделанный в течение последних 48 часов.

Китай на протяжении почти трех лет сохранял политику «нулевой толерантности» в коронавирусу и жесткие ограничительные меры для населения, включая массовые локдауны. В ноябре 2022 года это привело к массовым акциям акциям протеста, после которых китайские власти стали отменять антиковидные меры.

Ослабление ограничений, по всей видимости, спровоцировало резкий рост заболеваемости. За один день 20 декабря коронавирусом заразились 37 миллионов человек, а с начала декабря — 250 миллионов, писал 23 декабря Bloomberg со ссылкой на данные, озвученные на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения.

С 25 декабря комиссия перестала публиковать ежедневные сводки по коронавирусу. Они выходили с января 2020 года, цифры в них считались сильно преуменьшенными. Например, 20 декабря (когда по информации Bloomberg, китайские власти отчитались о 37 миллионах зараженных) в сводке сообщалось лишь о трех тысячах новых случаях ковида.

Ожидается, что нынешняя волна ковида в Китае достигнет пика в январе, сообщает Bloomberg.

Как Китай отказался от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу

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Как Китай отказался от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу

Локдауны настолько утомили китайцев, что они решились на протесты, каких страна не видела со времен Тяньаньмэнь. И власть неожиданно пошла на уступки Теперь Китай рискует столкнуться со всплеском ковида