Bloomberg: в Китае за один день коронавирусом заразились 37 миллионов человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

С начала декабря ковидом заболели четверть миллиарда жителей Китая, что составляет 18% населения страны. Такие оценки, пишет Bloomberg, были представлены на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения.

Согласно этим подсчетам, только за один день 20 декабря коронавирусом заразились 37 миллионов человек.

При этом независимые аналитики на днях оценивали примерное количество заболевших лишь в миллион человек ежедневно. Суточная смертность, по их данным, находится на уровне пяти тысяч человек.

Официально власти Китая подтвердили лишь три тысячи случаев с начала декабря.

Власти Китая, которые на протяжении трех лет придерживались политики нулевой терпимости по отношению к ковиду, в конце 2022 года пошли на резкое смягчение ограничений. Причиной этого стали крупнейшие акции протеста в стране за десятилетия, вызванные усталостью жителей от постоянных локдаунов: первоначально их участники просили отменить антиковидные ограничения, однако затем стали выдвигать и политические требования.

По данным властей, в Китае полностью вакцинированы более 90% населения, однако среди пожилых людей, которые составляют основную группу риска, вакцинацию прошли менее половины. При этом независимые эксперты сомневаются в эффективности вакцин, применяемых в Китае.

Читайте также

Локдауны настолько утомили китайцев, что они решились на протесты, каких страна не видела со времен Тяньаньмэнь. И власть неожиданно пошла на уступки Теперь Китай рискует столкнуться со всплеском ковида

Читайте также

Локдауны настолько утомили китайцев, что они решились на протесты, каких страна не видела со времен Тяньаньмэнь. И власть неожиданно пошла на уступки Теперь Китай рискует столкнуться со всплеском ковида