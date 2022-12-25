В Воронеже установили стенд о «нацизме» в Украине. На нем нашли фото с акции в память о Маркелове и Бабуровой с прифотошопленным лозунгом «Смерть русне!»

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На центральном рынке Воронежа установили многометровый стенд о «нацизме», который сопроводили фотографиями представителей нацистской Германии, а также современных украинских политиков, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

На стенде, как сообщил воронежский проект «Ворнадзор», среди прочего использовали фотографию протестующих с плакатом «Смерть русне! Больше убийств». Участники проекта установили, что на стенде использовали отфотошопленную фотографию, которую сделали в феврале 2009 года в Москве на мирной акции протеста в память об . На оригинальном плакате 2009 года написано «Ваше молчание — оправдание убийств».

Воронежский активист Александр Желтухин обратился в прокуратуру с заявлением, в котором попросил проверить фотографию, представленную на стенде в Воронеже, на предмет возбуждения межнациональной розни, пишет «7×7».

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин, объявляя о вторжении России в Украину, заявил, что одной из целей военной агрессии является «денацификация» Украины. Путин называл нынешнее руководство страны «неонацистами» и обвинял его в «геноциде» жителей Донбасса. Ведущие мировые исследователи истории Второй мировой войны, Холокоста, геноцида и нацизма заявили, что такая риторика «не подтверждается никакими фактами, отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма».

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