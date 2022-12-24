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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов опубликовал в соцсетях (а затем удалил) иллюстрацию с обложки польского журнала Wprost, посвященную Рождеству в Украине.

Иллюстрация, нарисованная польским художником Павлом Кучинским, изображает стоящий около новогодней елки обеденный стол, за которым сидят грустные женщина и двое детей; дети молятся, а женщина накладывает еду. За столом также стоит пустой стул, а перед ним — пустая тарелка. С другой стороны стол превращается в окоп, в котором сидят двое солдат, которые также едят.

К какому именно материалу относится обложка, неизвестно, но в номере есть статья, которая начинается с рассказа про вдову погибшего украинского солдата Елизавету, за столом которой на Рождество будет пустое место за столом.

Утром 24 декабря забайкальский губернатор Александр Осипов опубликовал эту иллюстрацию в соцсетях, написав: «Ребята, вот блестящая картина».

Она точно отражает то, как сегодня должен чувствовать каждый из нас, — за одним общим столом, который очень по-разному устроен сейчас, но он общий. И мы должны быть все так же связаны.

Позже Осипов удалил пост. Он сообщил, что увидел картинку у писателя Захарова Прилепина, и удалил, «узнав о том, что она впервые была опубликована не у нас». «Но главная наша мысль в том, что мы едины с нашими военными и наша связь неразрывна», — пояснил губернатор.

Захар Прилепин, активно поддерживающий войну России против Украины, опубликовал иллюстрацию утром 23 декабря с комментарием «Помнить и верить». Логотип и выходные данные журнала, размещенные в верхней части обложки, судя по всему, в этой версии были замазаны в графическом редакторе. К моменту публикации новости пост Прилепина был по-прежнему доступен.

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