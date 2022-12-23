Лидера «Левого сопротивления» Дарью Полюдову приговорили к 9 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества

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Суд признал лидера «Левого сопротивления» Дарью Полюдову виновной по статьям о создании и руководстве «экстремистским сообществом», а также по двум эпизодам «оправдания терроризма», сообщают «Сетевые Свободы». Второй западный окружной военный суд назначил Полюдовой наказание в видео девяти лет лишения свободы. О таком сроке просил прокурор.

Полюдову обвинили в создании и руководстве «Левым сопротивлением», хотя эта организация не включена в список экстремистских, который ведет Минюст. «Оправдание терроризма» следствие обнаружило в ее постах в соцсети «ВКонтакте», содержавших оценку действий российских властей в отношении Крыма, а также выражавших поддержку одиночными пикетами активистов движения «Хизб ут-Тахрир», объявленного «террористическим» и запрещенного в России

Это уголовное дело было возбуждено в отношении Полюдовой в декабре 2021 года. За семь месяцев до этого она была приговорена к шести годам колонии общего режима по обвинению в «оправдании терроризма» в интернете и публичных призывах к экстремизму. Дело расследовали из-за ее поста о Шамиле Басаеве и видео о Евгении Манюрове, устроившем стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

Для Дарьи Полюдовой это уже третье уголовное дело, по которому ее приговаривают к лишению свободы. В декабре 2015 года Полюдову приговорили к двум годам колонии-поселения по уголовному делу о сепаратизме. Его возбудили после того, как она попыталась организовать марш за «федерализацию Кубани».

По делу об «экстремистском сообществе» вместе с Полюдовой обвиняемыми проходят еще несколько участников «Левого сопротивления». Одного из них — Кирилла Котова — суд приговорил к трем годам условно.