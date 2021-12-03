ФСБ возбудила против лидера «Левого сопротивления» Дарьи Полюдовой и еще пяти активистов дело об экстремистском сообществе

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Управление ФСБ России по Москве и Московской области возбудило в отношении шести активистов организации «Левое сопротивление» уголовное дело по о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом сообщает Sota, ссылаясь на постановление о возбуждении дела.

Дело возбудили в отношении лидера «Левого сопротивления» Дарьи Полюдовой, которую подозревают в создании экстремистского сообщества. Еще пятерых активистов — Сергея Кирсанова, Кирилла Котова, Игоря Кузнецова, Андрея Романова и Алены Крыловой — подозревают в участии в экстремистском сообществе.

По версии следствия, Дарья Полюдова создала «Левое сопротивление» не позже октября 2017 года. Остальные участники движения, сказано в постановлении ФСБ, устраивали митинги, пикеты и шествия, «направленные на дискредитацию деятельности органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции».

В декабре 2015 года Дарью Полюдову приговорили к двум годам колонии-поселения по уголовному делу о сепаратизме. Его возбудили после того как она пыталась организовать марш за федерализацию Кубани.

В мае 2021 года Полюдову приговорили к шести годам колонии общего режима по обвинению в оправдании терроризма в интернете и публичных призывах к экстремизму. Дело расследовали из-за ее поста о Шамиле Басаеве и видео о Евгении Манюрове, устроившем стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

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