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Левую активистку Дарью Полюдову приговорили к шести годам колонии по обвинению в оправдании терроризма

Источник: Сетевые свободы

Суд в Москве приговорил лидера «Левого сопротивления» Дарью Полюдову к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. 

Полюдову признали виновной в оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК РФ). 

Как пишут «Сетевые свободы», в оправдании терроризма Полюдову обвинили из-за поста во «ВКонтакте» про Шамиля Басаева. Помимо этого, в одном из эпизодов дела фигурировало видео о Евгении Манюрове, устроившем стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

Полюдова с начала 2020 года находилась под арестом.

Кроме того, суд запретил активистке работать в СМИ и организовывать массовые мероприятия на протяжении 4 лет. Также суд запретил ей 4 года постить информацию в интернете.

Сетевые свободы

В декабре 2015 года Полюдову приговорили к двум годам колонии-поселения по уголовному делу о сепаратизме — оно было заведено, после того как она пыталась организовать марш за федерализацию Кубани. Полюдова вышла на свободу в октябре 2017 года.

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