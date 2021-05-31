Левую активистку Дарью Полюдову приговорили к шести годам колонии по обвинению в оправдании терроризма

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Суд в Москве приговорил лидера «Левого сопротивления» Дарью Полюдову к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Полюдову признали виновной в оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК РФ).

Как пишут «Сетевые свободы», в оправдании терроризма Полюдову обвинили из-за поста во «ВКонтакте» про Шамиля Басаева. Помимо этого, в одном из эпизодов дела фигурировало видео о Евгении Манюрове, устроившем стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

Полюдова с начала 2020 года находилась под арестом.

В декабре 2015 года Полюдову приговорили к двум годам колонии-поселения по уголовному делу о сепаратизме — оно было заведено, после того как она пыталась организовать марш за федерализацию Кубани. Полюдова вышла на свободу в октябре 2017 года.

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