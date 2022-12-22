Тимур Бекмамбетов продал российскую киностудию Bazelevs

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Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал основанную им в 1994 году студию Bazelevs, пишет РБК. Новыми владельцами стали генеральный продюсер Bazelevs Лала Рустамова и коммерческий директор студии Тимур Асадов.

Сделка, по словам Рустамовой, носила «коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях». «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год», — сказала Рустамова, но не назвала точную сумму. Решение о продаже Вazelevs в России назрело «несколько лет назад», утверждает она.

У Вazelevs есть представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией, ее по-прежнему возглавляет Тимур Бекмамбетов. С российским Bazelevs, как заявила Рустамова, Бекмамбетов продолжит сотрудничество «как с нанятым режиссером и автором сценария анимационного фильма „Ходжа Насреддин“».

Тимур Бекмамбетов вскоре после начала российского вторжения в Украину публично осудил войну.

Киностудия Вazelevs выпустила, в частности, фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также киносериалы «Елки» и «Горько!». Американское отделение Bazelevs занималось созданием фильмов «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».