Комитет Госсовета Татарстана предложил отозвать поправки к конституции, предусматривающие смену названия должности президента республики

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Комитет Государственного совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал отозвать проект поправок к конституции региона, который, в частности, предусматривал переименование должности президента на главу республики. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, члены совета выступили против предложенной редакции законопроекта из-за пункта о переименовании должности президента, а также поправки, предлагающей отменить требование к главе региона знать два языка — русский и татарский.

Тем не менее, обращает внимание , переименованием должности главы региона поправки не ограничиваются. В частности, в нынешней редакции они позволят действующему президенту Татарстана Рустаму Минниханову снова избираться на пост главы республики, несмотря на то, что он руководит ей с 2010 года.

Помимо этого, депутаты предложили убрать из конституции слово «суверенитет», заменив его «государственностью», а также убрать весь раздел о гражданстве Республики Татарстан. Кроме того, пакет поправок предлагает признать утратившей силу статью, в которой запрещается любая пропаганда войны в республике, а также говорится, что «Татарстан отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами».

Татарстан — единственный субъект РФ, руководитель которого именуется президентом. В конце 2021 года Госдума РФ приняла закон, предусматривающий, что руководитель региона не может называться президентом. В связи с этим Татарстан должен привести свою конституцию и устав в соответствие с федеральным законом к 1 января 2023 года. Проект поправок поступил в Госсовет Татарстана 21 декабря, то есть за десять дней до истечения крайнего срока.

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