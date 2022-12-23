Госсовет Татарстана предложил сменить название должности главы республики на раиса. Но Рустам Минниханов сможет по-прежнему именоваться президентом

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Президиум Госсовета Татарстана подготовил проект поправок к конституции республики, согласно которому ее высшее должностное лицо будет называться «глава Республики Татарстан» и «раис Республики Татарстан».

Об этом, пишет издание «Бизнес Online» сообщил 23 декабря на сессии Госсовета председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Полагаем, что такой подход позволяет нам, с одной стороны, учесть требования 414-го федерального закона [„Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации“], с другой — отразить исторические, национальные и культурные особенности Татарстана», — сказал он.

При этом предполагается, что действующий глава республики Рустам Минниханов по-прежнему будет именоваться президентом, новые правила будут применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Минниханов, подчеркнул глава комитета, «избирался в качестве президента», а граждане голосовали за него как за кандидата в президенты.

Поправки, как стало известно ранее, разрешают Минниханову в 2025 году снова избираться на пост главы республики, несмотря на то, что он руководит ей с 2010 года.

Татарстан — единственный субъект РФ, руководитель которого именуется президентом. В конце 2021 года Госдума РФ приняла закон, предусматривающий, что руководитель региона не может называться президентом. В связи с этим Татарстан должен привести свою конституцию и устав в соответствие с федеральным законом к 1 января 2023 года.