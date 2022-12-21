Госдума приняла закон, приостанавливающий судопроизводство в отношении участников войны в Украине 

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Депутаты Госдумы России в третьем чтении приняли закон о приостановке судопроизводства и исполнительного производства в отношении мобилизованных, добровольцев и участников войны в Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Думы.

Согласно ему, судопроизводство будет приостановлено в отношении граждан, участвующих в боевых действиях в составе российской армии или «воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством РФ», а также в случае заключения контракта с Минобороны или призывом на военную службу по мобилизации.

Для мобилизованных и добровольцев отсрочка по исполнительному производству будет действовать также во время подготовки, распределения и боевого слаживания. Помимо этого, отсрочку получат граждане, проходящие службу в управлениях пограничной службы ФСБ России.

При этом закон устанавливает, что перечисленные случаи не являются основанием для приостановки исполнительных производств по алиментным обязательствам, а также по исполнению обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Кроме того, закон устанавливает, что банки должны приостановить взыскание долгов с участников боевых действий.

В конце октября Госдума приняла поправки к закону о мобилизации, разрешив призывать на военную службу людей с неснятой или непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений. Исключением стали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступления, предусмотренные «террористическими» и «экстремистскими» статьями.

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