Пост Лионеля Месси после победы на ЧМ набрал самое большое количество лайков в истории инстаграма. Он обогнал фотографию куриного яйца

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Пост капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, сделанный после победы на ЧМ-2022 по футболу, побил рекорд по лайкам в истории .

На момент написания этой заметки у поста, который представляет собой серию фотографий Месси и его партнеров по команде с Кубком мира, 57,8 миллиона лайков.

До сих пор рекордное количество лайков — 56,2 миллиона — было у фотографии куриного яйца, выложенной в аккаунте world_record_egg в январе 2019 года.

Среди спортсменов самым популярным постом была рекламная публикация в аккаунте Криштиану Роналду, сделанная в ноябре 2022 года в сотрудничестве с Louis Vuitton. На том фото, набравшем 42 миллиона лайков, Роналду и Месси играют в шахматы.

У Месси в инстаграме — 402 миллиона подписчиков, по их числу он находится на третьем месте в мире. Больше подписчиков только у Роналду (519 миллионов) и официального аккаунта самой соцсети (580 миллионов).