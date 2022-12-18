новости
ЧМ-2022. Финал: Аргентина — Франция. Коротко Месси — чемпион мира! Это было ААА!
Источник: Meduza
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
- Чемпионом мира по итогам серии пенальти стала сборная Аргентины. Основное время матча закончилось со счетом 2:2, в дополнительное команды забили еще по голу (3:3).
- Счет матча на 23-й минуте открыл Лионель Месси (с довольно спорного пенальти), незадолго до перерыва Анхель Ди Мария удвоил преимущество. Французы провалили первый тайм — и ни разу не ударили по воротам за 45 минут. К концу тайма главный тренер сборной Франции Дидье Дешам убрал с поля двух основных игроков атаки: Усмана Дембеле и Оливье Жиру.
- Сразу после перерыва французы выглядели немногим лучше, но ближе к концу второго тайма игра выровнялась — и Килиан Мбаппе, до этого практически незаметный, смог оформить дубль (на 80-й и 81-й минутах).
- В дополнительное время команды обменялись голами: их, конечно же, забили Месси и Мбаппе. В самом конце обе команды могли вырвать победу, но упустили голевые моменты.
- Серию пенальти со счетом 4:2 выиграла сборная Аргентины. Месси и Мбаппе реализовали свои попытки.
- Мбаппе, оформив в финале хет-трик, стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету восемь голов, у Месси — семь (четыре из них с пенальти).
- Всего у Месси 13 мячей на чемпионатах мира (у 23-летнего Мбаппе на гол меньше). По этому показателю аргентинец обогнал Пеле, но до рекорда далеко — у немца Мирослава Клозе, давно завершившего карьеру, на три гола больше. Зато Месси стал первым в истории, кто забил на групповом этапе, в 1/8, четвертьфинале, полуфинале и финале одного чемпионата.
- Еще Лео побил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира. Финал стал для него 26-й игрой на ЧМ. И — как сказал сам Месси — последней.