Путин распорядился выделить участникам войны земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей, в котором сказано, что власти Московской области, Крыма и Севастополя должны принять законодательные акты, предусматривающие безвозмездную передачу земельных участков ветеранам войны в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Согласно тексту распоряжения, на земельные участки могут претендовать военнослужащие, награжденные государственными наградами, а также родственники военных, погибших от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных во время войны.
В начале сентября с подобной инициативой выступило министерство обороны России.
После начала войны в Украине российские власти приняли ряд законов, утверждающих различные льготы для участников военных действий. В частности, в марте Путин подписал закон, согласно которому все участники войны в Украине получили статус ветеранов боевых действий. Этот статус дает право на налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.
Позже был принят закон о статусе ветеранов для гражданских лиц, участвующих в войне. В начале августа Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников ФСБ, «выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ». В декабре президент России подписал закон, позволяющий мобилизованным вернуться на занимаемую должность, если трудовой договор истечет во время военной службы.