Минобороны РФ предложило выдавать ветеранам войны в Украине бесплатные участки в Крыму и Подмосковье

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Министерство обороны России предложило безвозмездно выдавать ветеранам и отмеченным наградами участникам войны в Украине земельные участки в Московской области, Севастополе и Крыму. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на опубликованный проект указа.

Согласно тексту документа, властям Подмосковья, Севастополя и Крыма рекомендуют «принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно».

Помимо этого, в указе говорится, что правительство России должно обеспечить заключение соглашений между федеральными и региональными властями, где будет предусмотрен порядок предоставления таких земельных участков.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все участники войны в Украине получили статус ветерана боевых действий. Этот статус дает право на налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Позже был принят закон о статусе ветеранов для гражданских лиц, участвующих в войне. В начале августа Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников ФСБ, «выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ».

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