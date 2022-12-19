После новых санкций против России биржевой курс евро поднялся выше 71 рубля. Доллар торговался выше 67 рублей

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Биржевой курс рубля в ходе торгов на Мосбирже 19 декабря резко снизился. Так, евро торговался выше 71 рубля впервые с 27 мая, а доллар превысил 67 рублей впервые с 30 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

В 14:03 мск курс доллара составил 67,03 рубля, что на 2,38 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. примерно в то же время евро поднимался выше 71 рубля, но затем снизился до 70,94 рубля (+1,8 рубля с открытия торгов).

16 декабря вступил в силу девятый пакет санкций Евросоюза против России. Ограничения ввели из-за продолжающейся войны в Украине. Новые санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию двигателей для авиации, отзыв лицензий на вещание у телеканалов НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», РЕН ТВ и Первого канала, а также расширение персональных ограничений.

Под санкции попали Роскомнадзор, подразделения российской армии и все парламентские партии РФ, вице-премьер Татьяна Голикова, несколько министров и губернаторов, а также российские пропагандисты.

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