На Дворцовой площади разобрали инсталляцию о Мариуполе, на которой написали «Убийцы, вы разбомбили его»

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В Петербурге на Дворцовой площади частично демонтировали инсталляцию в виде двух сердец о побратимстве города с Мариуполем после того, как на ней написали черной краской «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды».

Как рассказали «Бумаге» рабочие на площади, инсталляция, установленная 12 декабря, будет стоять без обшивки, пока ее не очистят от надписей.

По словам корреспондента, во время демонтажа к рабочим подошел молодой человек и сказал, что слово Мариуполь написано с ошибкой: вместо «и», по его мнению, должна быть палочкой с точкой.

«Фонтанка» пишет, что надпись на инсталляции сделала 16-летняя девушка. На нее составлен административный протокол (по какой статье, не уточняется).

1 июня было объявлено, что Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и Константин Иващенко, которого в апреле назначили мэром оккупированного Мариуполя власти самопровозглашенной ДНР. Беглов заявлял, что власти Петербурга помогут восстанавливать Мариуполь, в частности займутся восстановлением разрушенного Драматического театра, где при обстреле погибли мирные жители.

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