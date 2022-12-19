Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка. Два человека ранены

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Два человека получили ранения при обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

«Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — написал он в телеграме.

По данным чиновника, также в результате обстрела в ночь на 19 декабря были повреждены восемь жилых и нежилых зданий. В частности, были выбиты стекла в четырехэтажных многоквартирных домах, а также произошел пожар в хозпостройках.

«Пожалуйста, не переживайте, обращайтесь сразу и мы постараемся максимально быстро отреагировать. Все сделаем для того, чтобы, закрыв поврежденные кровли, восстановив оконное остекление, дать возможность людям вернуться в свои квартиры и жилые дома», — добавил губернатор.

Накануне Гладков сообщал об «обстрелах со стороны ВСУ» Белгорода и прилегающих районах. В результате погиб один человек и еще десять получили ранения. В общей сложности повреждены 75 жилых и промышленных построек, а также около 40 автомобилей.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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